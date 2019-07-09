48 MP Kameraya Sahip OUKITEL Y4800'in Kamera Test Videosu Yayınladı

Youth serisinden yeni OUKITEL Y4800, Temmuz ayının sonunda geliyor. Telefonun üreticileri, Redmi Note 7'nin piyasadaki baskın pozisyonuyla kesinlikle mücadele etmek isteyecekler ve aslında bu iki telefon birbirleriyle çok benzer özelliklere sahip. Bu benzerliklerden birisi de arka kameranın 48 MP Samsung GM1 sensöre sahip olması. Bugün Redmi Note 7'nin satış rekorları kırmasının nedenlerinden birisi de bu mükemmel kamera performansı olarak gösteriliyor.

Daha önce de belirtildiği gibi OUTKITEL Y4800, ana arka kamera için f/1,8 diyafram açıklığına sahip bir Samsung GM1 48 MP sensörünü barındırıyor. Bu sensör, piyasada çokça bulunan 12 MP sensörlerden 4 kat daha yüksek bir değere sahip. Telefonda bulunan bu 48 MP kameranın sensör boyutu ise normal sensörlerden %56 daha büyük. Sensör, daha büyük boyutta çekilen fotoğraflar için daha fazla ışık alabiliyor. Ön kamerada ise yine Samsung tarafından üretilen 16 MP'lik ve f/2,0 diyafram açıklığına sahip sensör kullanılıyor. Telefonun kamera performansı oldukça iyi görülüyor.

1800x2340 çözünürlüğünde 6,3 inç FHD+ damla çentikli bir ekrana sahip olan OUKITEL Y4800 %90 ekran/gövde oranı sunuyor. Ayrıca telefonda LTPS teknolojisi kullanıyor. Telefonun içinde ise yeni Helio P70 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya, Face ID ekran kilidi açma teknolojisi ve Android 9 Pie üzerine inşa edilmiş Youth OS işletim sistemi yer alıyor.

Y4800 için ön satışlar 22 Temmuz'da başlayacak ve ilk hafta 199,99 dolarlık özel fiyatıyla satılacak. İndirimden sonraki fiyatı ise 249,99 dolar olarak belirlenen telefon uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.