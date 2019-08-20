48 milli sporcu Ege'li oldu

20.08.2019 11:18

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesine 48'i milli sporcu 246 öğrenci yerleşti.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin yetenek sınavları sona erdi.

Bu yıl bin 751 adayın başvurduğu 5 programa, 48'i milli sporcu olmak üzere 246 öğrenci kabul edildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, zorlu bir süreçten geçerek üniversitenin parçası olan gençlerin unutulmaz bir üniversite yaşamı beklediğini, donanımlı öğretim elemanlarından alacakları eğitimin yanı sıra öğrenci toplulukları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alarak kendilerini her anlamda geliştirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA