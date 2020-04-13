48. İstanbul Müzik Festivali, eylül ayına ertelendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.
13.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:05
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.
Kaynak: Dunya.com