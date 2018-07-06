Son Dakika! 48 İlde FETÖ Operasyonu: 271 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen çoğu muvazzaf 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı.

EMEKLİ GENERAL, MUVAZZAF ALBAY VE ASKERLERE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin büyük bölümünün muvazzaf askerler olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında bir de emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu öğrenildi.

DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU

İstanbul merkezli 48 ilde aynı anda yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konuldu.

İZMİR'DE 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor. Devam eden operasyonda, şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.