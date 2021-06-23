48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi
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48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi

48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından bulunan insan kemiklerinin 48 gün boyunca kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göçük'e ait olduğu belirlendi, bugün köydeki mezarlığa defin edildi.

Bingöl'de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından bulunan insan kemiklerinin 48 gün boyunca kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göçük'e ait olduğu belirlendi, bugün köydeki mezarlığa defin edildi.

Bingöl'de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin yanında çeşitli kıyafetleri de gören Çoban, durumu jandarmaya bildirdi. Bulunan insan kemiklerinin ve kıyafetlerinin 48 gün boyunca kayıp olan Hasan Göçük'e (91) ait olduğu değerlendirilmesinin ardından DNA testine gönderildi. Önce Malatya'ya ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin kayıp olan Hasan Dede'ye ait olduğu tespit edildi. Kemiklerin Hasan Göçük'e ait olmasının ardından memleketi Bingöl'e gönderilerek köyünde toprağa verildi. - BİNGÖL

48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi
48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi
48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi
48 gün sonra bulunan kemikler, kayıp Hasan Dede'ye ait çıktı, köyünde defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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