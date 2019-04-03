48'de, 48 Yıllık CHP İktidarı Devrildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 48 yıldır iktidarda olan CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı tarafından devrildi. AK Parti ve MHP'nin aday gösterdiği AK Parti eski ilçe başkanı Mustafa Toksöz seçimi yüzde 51,9 gibi oy oranı ile kazandı.

1999 seçimlerinde göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, 20 yıl görev yaptığı Belediye Başkanlığı döneminin ardından partisi tarafından aday gösterilmedi. Haşmet Işık'ın yerine Av. ve eski Milli Hakem Halil Arslan aday gösterildi. Cumhur İttifakı da aday olarak 2014 yerel seçimlerinde seçimi az bir farkla kaybeden Mustafa Toksöz'ü tekrar aday gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde 2014 seçimlerindeki gibi başa baş bir oy oranının çıkması beklenirken, Cumhur ittifakı adayı Mustafa Toksöz CHP'li aday Halil Arslan'ı fark atarak seçimi kazandı. Mustafa Toksöz seçmenin 31 bin 689 geçerli oyun yüzde 51,9'u olan 16 bin 450'sini aldı. Rakibi Halil Arslan ise yüzde 41,02 ile 12 bin 998 oyda kaldı.

Muğla'nın trafik plaka kodu olan 48 yıldır Yatağan'da iktidarda olan CHP, 40 yıl sonra Cumhur İttifakına geçti. Bugün Yatağan İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yatağan'ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve meclis üyeleri, geçen dönem Belediye Başkanı Haşmet Işık tarafından Belediyede girişinde karşılandı. Yatağan Belediye Başkanı Toksöz'ü yeni dönemde AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, Yatağan AK Parti ve MHP İlçe Başkanları yalnız bırakmadı.

Yatağan'ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan'ı Ak Belediyecilik ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yatağan bir işçi kenti olmanın ötesinde bir turizm kenti de olabilir. Yatağan halkı bize 5 yıllık bir görev tevdi etti. Biz de bu 5 yılımızı Yatağan'a hizmet için harcayacağız. Oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA