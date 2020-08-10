472 yıllık tarihi camide klimalar kaldırıldı, Vali Twitter hesabından açıklama yaptı
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472 yıllık tarihi camide klimalar kaldırıldı, Vali Twitter hesabından açıklama yaptı

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Camii Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilerek tepki çeken klima üniteleri kaldırıldı.

472 yıllık tarihi camide klimalar kaldırıldı, Vali Twitter hesabından açıklama yaptı
10.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:24

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Camii Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilerek tepki çeken klima üniteleri kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açmıştı. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istenmişti. Bugün gündüz yapılan çalışmaların ardın monte edilen klima üniteleri kaldırıldı.

Klima üniteleri kaldırıldı

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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