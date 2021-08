4706 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi kapsamında taşınmaz ilanı. (Batman, Merkez İlçe, Kuruserpir Köyü 248 ada 1 numaralı parsel)

İLANBATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu...

İLAN

BATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, aşağıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince teşvik edilen sektörlerden turizm yatırımları yapılması amacıyla taşınmazın yapılacak olan imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda üzerinde yapılabilecek yatırımları yapmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Sıra

İli/ İlçesi

Mah/ Köyü

Ada

Parsel

Cinsi

Yözölçümü

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Yatırım Amacı

Yatırıma Konu Alana İdarece Takdir Edilen Rayiç Değer

Son Başvuru

Tarihi/ Saati

1

Batman/ Merkez

Kuruserpir

(Kesmeköprü)

Köyü

248

1

Ham Toprak

13. 966, 23 m²

Tam

İmarsız

Tel örgü çekmek ve ağaçlandırma yapılmak suretiyle işgallidir

Turizm

2. 094. 934, 50-TL

09/09/2021-17: 00

I. Başvuru Şartları:

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden; a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan (yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak teşvik belgesine kaydedilmesi gerekmektedir),

b) İrtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce taşınmaza takdir edilecek rayiç değerin turizm yatırımları için belirlenen iki katından az olmayan,

c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan,

d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

f) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,

gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

a) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince teşvik edilen sektörlerden yapılacak olan imar planında ayrıldığı turizm yatırımları yapılması amacına uygun olarak, üzerinde yapılabilecek yatırımlar yararlanabilir. b) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Başvurusu kabul edilen yatırımcı tarafından irtifak hakkı bedeline ek olarak yıllık bedel üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0, 5 (binde beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0, 25 (on binde yirmibeş) işlem bedeli alınacaktır.

II. Başvuru Şekli:

Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Ek-1'de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte Batman İli, Merkez İlçesi, Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı No: 34 adresinde bulunan Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) kapalı zarf içinde tutanak düzenlenmek suretiyle son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edecektir. Yatırımcılar son başvuru tarih ve saatine kadar bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini Posta (PTT) aracılığı ile de yapılabilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Başvuru sırasında yatırımcı, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; 500, 00-TL (Beşyüz-TürkLirası) Batman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak, buna ilişkin makbuzu diğer belgelerle birlikte İdareye verecektir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. Diğer Hususlar:

Yatırımcıya tahsis edilecek taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesiyle ilgili olarak Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığındaki Komisyon, ilan süresi bitiminden itibaren bir ay içerisinde kurulur ve karar alır. Yatırımcı tarafından imar planları ile uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Bu durumda İdare ile yatırımcı arasında ön izin sözleşmesi düzenlenir. İrtifak hakkına ve yapılacak yatırıma ilişkin ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır. İlk yıl irtifak hakkı bedeli, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde yarımıdır. İkinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılmak suretiyle hesaplanır. Tarım ve Orman Bakanlığının (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-10. Bölge Müdürlüğü) 07/08/2020 tarihli ve 455585 sayılı yazısında belirtildiği üzere; - 1/25000 ölçekli Askeri Haritada, söz konusu parselin kenarından geçen kuru derenin, Dere yatağı ile birlikte sağlı sollu 6'şer metre servis yolunun da olduğu koridorun imar dışı bırakılması gerekmekte olup, bu yollara ve dere yatağına müdahale edilmemesi, dere yatakları ile ilgili Başbakanlık Genelgesinin (2006/27) ilgili maddelerine uyulması gerekmektedir. Dere yatağı boyunca her türlü yapılaşmalardan kaçınılması, derenin doğal akışına bırakılması, derenin üzerinin kapatılmaması ve adı geçen dere yatağına hafriyat (taş, moloz, çöp, katı atık, sıvı atık, hayvansal atık, vb. ) dökülmemesi, daraltıcı dolgu yapılmaması, doğal akış rejimi bozacak her türlü işlemden kaçınılması, dere yataklarına müdaheleyi gerektirebilecek her türlü işlem öncesi DSİ Kurum görüşünün alınması, yapılacak tesisten kaynaklı oluşabilecek taşkın zararlarında (can ve mal kayıplarından) Kurumumuzun sorumlu tutulmaması, her türlü sorumluğun faaliyet sahibine ait olması gerekmektedir. Ayrıca olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yüzey sularına karşı tüm tedbirlerin alınması, yapıların su basman kotunun doğal zemin kotundan yeterli yükseklikte uygulanması, taşınmaz üzerindeki yapılaşmadan dolayı 3. kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda faaliyet sahibinin sorumlu olacağı ve DSİ'den zarar ziyan talep edilmemesi, taşkın zararlarından DSİ'nin sorumlu tutulmaması gerekmektedir. Su İhtiyacının yeraltı suyundan temin edilmek istenmesi halinde 167 sayılı Kanun gereği DSİ'den görüş alınması, yeraltı ve yer üstü sularının kalitesinin etkilenmemesi için atıklar konusunda 31. 12. 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atık Yönetmeliği esaslarına uyulması gerekmektedir. İlanda belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uygulanır. Bu ilana ilişkin bilgiler, https://www. milliemlak. gov. tr veya https://batman. csb. gov. tr adresinden görülebilir veya Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ulaşılabilir. Ayrıca 0 (488) 213 30 11 numaralı telefonlardan öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR

