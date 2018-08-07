İLYAS GÜN - Samsun'un Atakum ilçesinde binlerce konutun bulunduğu 430 dönüm arazide Milli Emlak Müdürlüğü ile vatandaşlar arasında süren 47 yıllık dava vatandaşların lehine sonuçlandı. Davayı kazanan vatandaşlar, yaklaşık yarım asır sonra sonra evlerinin tapusuna kavuşabilecek.

Atakum ilçesine bağlı Altınkum ve Çatalçam mahallelerinde Milli Emlak Müdürlüğü, binlerce vatandaşı, hazinenin yerini işgal ettikleri iddiası ile 47 yıl önce mahkemeye verdi. 430 dönüm arazide binlerce konutun tahliyesi istenen davaya 3 yıl önce Atakum Belediyesi de müdahil oldu.

Belediye, arsa sahiplerinin varislerinden vekalet alarak duruşmalara katıldı. Belediyenin yardımı ile 47 yıllık dava vatandaşların lehine sonuçlandı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AA muhabirine, kamunun açtığı davanın 47 yıl sürdüğünü vurguladı.

Vatandaşların 430 dönüm arazi üzerine en az 50 yıl önce binalar yaptığına, bazı vatandaşların ise eski sahiplerinden arsalarını satın aldıklarına dikkat çeken Taşçı, şöyle devam etti:

"Hazine bu yerin kendisine ait olduğunu iddia etti. Ama vatandaşlar kendi arasında yaptıkları satış belgeleri, noterden yaptıkları satış sözleşmeleri ve büyüklerinden kalan varis belgeleri ile bize müracaat etti. Gerek varislerinden kalan gerekse kendileri satın aldıkları arazilerin evraklarını belediyemize verdiler, biz de davaya müdahil olduk. Vatandaşımızın yanında yer alarak bu kamu davasında son 3 yıl içinde ciddi hukuk mücadelesi verdik."

Taşçı, yerel mahkemenin vatandaşlar lehine karar verdiğini belirterek, belediyenin 15 Ağustos'ta Çatalçam ve Altınkum mahallelerindeki vatandaşlara tapu vermek için özel büro oluşturacağını ve buradan vatandaşlara binalarına ait tapuları vereceğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise, yıllar sonra davayı kazanmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, "Davanın bittiğine inanamıyoruz. Bize müjde oldu, belediyemiz bizim yanımızda yer alarak yıllardır süren davanın sona ermesini sağladı." ifadelerini kullandı.