47 yıldır yorgan dikiyor
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47 yıldır yorgan dikiyor

06.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:31
47 yıldır yorgan dikiyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 47 yıldır yorgan diken Yaşar Gören (58), "Sağlık için uyku ne kadar önemliyse uyku için de organik yünler önemli. Yün ve pamuklu yorganlarla termal tedavi uyguluyorum" dedi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 47 yıldır yorgan diken Yaşar Gören (58), "Sağlık için uyku ne kadar önemliyse uyku için de organik yünler önemli. Yün ve pamuklu yorganlarla termal tedavi uyguluyorum" dedi. 

Yorgan dikimi ustası, 3 çocuk babası Yaşar Gören, küçük yaşta başladığı mesleğini gelişen teknolojiye rağmen ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Akyazı'nın son yorgan ustalarından Gören, aldığı siparişe göre dikim yapıyor. İşini severek yaptığını söyleyen Gören, "Mesleğime, çok şey borçluyum. Çocuklarımın evliliklerini ve evimi bu meslek sayesinde yapabildim" dedi. 

Yorganların sağlıklı bir uyku için önemini anlatan Gören, "Normal bir insan, günde ortalama 8 saatini uykuda geçirir. Bu yüzden sağlıklı ürünlerde yatıp kalkmak gerekiyor. Son 5 yılın hastalıklarına baktığımızda bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların arttığını görüyoruz. İnsanların uyurken hücrelerin yüzde 50'si ölüdür. Bu ölü hücrelerin yanı sıra bir de sağlıksız ürünler ile yatarsanız hasta olabilirsiniz. Sağlık için düzenli uyku, ne kadar önemliyse uyku için de organik yünler önemlidir. Tamamen doğal yün ve pamuktan yorgan dikiyorum. Bu yorganlar, 8 saatlik termal tedavi uygular. Yorgun yatıp dinlenerek uyanmak önemli" diye konuştu. Yorgancılık mesleğini sürdürecek çırak bulamadıklarını da hatırlatan Yaşar Gören, "Bu meslekte 45 yaş altında usta yok. Yeni çırak ve ustalar yetiştiremediğimiz için biten geleneksel mesleklerimizden olma yolunda ilerliyor. Gelecekte istesek bile sağlıklı doğal yorganlar bulmakta güçlük çekeceğiz. Ürünler sağlıklı olabilir. Lakin makineyle dikildiği için elin kıvamını yorganda bulamayabiliriz" dedi. 

47 yıldır yorgan dikiyor
47 yıldır yorgan dikiyor
47 yıldır yorgan dikiyor
47 yıldır yorgan dikiyor
47 yıldır yorgan dikiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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