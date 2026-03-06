'47 yıldır hazırlanıyoruz': Irak'taki Kürt gruplar İran'a karadan girebilir mi?

ABD ve İsrail, İran'daki hedefleri bombalamaya devam ediyor. Peki yakında kara birlikleri de görecek miyiz? Belki. Ama bunlar Amerikan askerleri olmayacak.

Kuzey Irak'ta sürgünde bulunan İranlı Kürt muhalif gruplar BBC'ye, sınırı geçme planları bulunduğunu, bu planları on yıllardır yaptıklarını söylediler.

Fakat savaşçılarının sınırı çoktan geçtiği iddialarını kesin bir dille reddettiler.

Kürdistan Özgürlük Partisi'nden (PAK) Hana Yazdanpana "Son 47 yıldır, yani İslam Cumhuriyeti kurulduğundan beri buna hazırlanıyoruz" diyor.

Ancak "Tek bir Peşmerge bile yerinden kımıldamadı" diyerek sınırı geçtikleri iddialarını ısrarla reddediyor. Kürtçe'de Peşmerge "ölümle yüzleşenler" anlamına geliyor.

PAK, bu gruplar arasında en büyük silahlı kuvvete sahip olduğunu iddia ediyor.

Yazdanpana bize, geçtiğimiz günlerde bir koalisyon kuran altı muhalif grubun siyasi ve askeri anlamda birbirleriyle koordinasyon içinde olduğunu söylüyor.

"Kimse tek başına hareket etmez. Kardeşlerimizin harekete geçip geçmeyeceğini de biliyor olacağız."

Yazdanpana, savaşçıların bu hafta hareket geçmesini beklemiyor. Önce ABD'nin yolu açması gerekiyor:

"Üzerimizdeki hava [sahası] temizlenmediği sürece hareket edemeyiz."

"Ve rejimin silah depolarının imha edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde intihar olur. Rejim çok acımasız ve elimizdeki en gelişmiş silah Kalaşnikov."

Yazdanpana, ABD'nin Kürt savaşçıları korumak için uçuşa yasak bölge ilan etmesini istiyor.

"Bunu defalarca istedik" diyor. "'Buna acilen ihtiyacımız var' diyen e-postaları gönderen bendim."

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürtleri silahlandırmayı düşündüğüne dair haberleri yalanladı. Bu savaşçıların birçoğu geçmişte Irak'ta IŞİD'e karşı savaşmak üzere ABD güçleri tarafından eğitilmişti.

Ancak İranlı Kürt güçlerin olası operasyonu ile ilgili söylentiler artarken, Tahran'ın saldırıları da artıyor.

İki farklı gruba yönelik saldırıların ardından yaşananları gördük. Bunlardan biri, bir PAK üssünü yerle bir eden ve bir savaşçının ölümüne yol açan balistik füze saldırısıydı.

Bazı gruplar saldırılardan korunmak için üslerini boşaltıp güçlerini başka yerlere taşıdı.

Rejime karşı mücadeleye katılmak büyük bir risk ve Trump'ın karşılığında ne teklif edeceği de belirsiz.

Ortadoğu'nun dördüncü en büyük etnik grubu olan Kürtler, İran, Irak, Suriye ve Türkiye arasında dağınık halde yaşıyor.

Uzun bir zulüm ve ihanet geçmişine sahipler. Kürt atasözünde de söylendiği gibi "Dağlardan başka dostumuz yok".

ABD'nin verdiği sözleri tutacağına güvenilebilir mi? IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin sadık müttefikleri olan Suriye'deki birçok Kürt, Trump'ın kendilerine karşı Şam'daki geçiş hükümetinin yanında yer almasına öfkeli.

Ancak bazı üst düzey İranlı Kürt liderler pragmatik bir yaklaşım benimsiyor.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkan Yardımcısı Mustafa Mevlidi "Amerika ve İsrail bu savaşı bizim umutlarımız için değil, kendi çıkarları için başlattılar" diyor.

"Ancak Devrim Muhafızları Ordusu'nun üslerini hedef alıyorlar. Bu bizim için iyi olacak ve [İran'a] girmemize yardımcı olacak."

Altmış yedi yaşındaki geleneksek Kürt kıyafetleri giymiş bu adam, ömrünün büyük bir bölümünü Tahran'daki yönetimin yıkılmasını bekleyerek geçirmiş.

Acı dolu bir aile hikayesi anlatıyor - bir kuzeni 13 yaşında rejim tarafından öldürülmüş, diğeri ise muhalefetle işbirliği şüphesiyle 31 yıldır hapiste. Mevlidi ailesinin %60'ının siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını ve kötü muamele gördüğünü söylüyor.

Mevlidi, ülkesine döndüğü ilk anlara dair zihninde şimdiden bir resim oluşturmuş.

"İlk köye vardığımda yüksek sesle şöyle diyeceğim: Sizin için savaştım, siz benim halkımsınız ve şimdi daha da çok savaşacağım."

21 Mart'taki Nevruz'u İran'da kutlayacağına inanıyor.

Kürtler, İran'ın 90 milyonluk nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Buradaki liderleri, uluslararası topluma Trump'ı ve kendilerini destekleme çağrısında bulunuyor.

İran Kürdistanı Komala Partisi Genel Sekreteri Abdullah Mohtadi "Biz İran'daki politik olarak en örgütlü grubuz" diyor. "Ve bu [değişim] fırsatının boşa gitmesine izin vermeyeceğiz" diye ekliyor.

İngiltere'nin tutumundan hayal kırıklığına uğradığını da anlatıyor.

Mohtadi, "İngiltere'nin Avrupa'da İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak kabul etmeyen tek ülke olması beni şaşırtıyor" diyor.

Ayrıca İngiltere'nin ABD'nin İran'a saldırmak için üslerini kullanmasına izin verme konusundaki "tereddüdünü" de eleştiriyor.

Kürtlerin kaç savaşçı toplayabileceğini tahmin etmek zor.

Kendisi de Kürt olan yerel bir gazeteciye göre "İçeride olanlar da dahil olmak üzere birkaç bin kişi olabilir. İran'daki değişimin bir parçası olmak, geleceğin bir parçası olmak istiyorlar. Tarihin derslerine rağmen umutlarını koruyorlar."

Bazı İranlı Kürtler, Amerikan vaatleri olsun ya da olmasın, harekete geçme zamanının geldiğini söylüyor.

İran sınırına yakın Süleymaniye şehrinde bir kadın, "Vatanımızı görme umudumuz varsa, bu bizim için yeterli" diyor.

"Biz İran'ı cellatların İslam rejimi olarak adlandırıyoruz. Onlardan nefret ediyoruz. Çok sayıda insan öldürdüler."

Tüm bunlar Irak'ı zor bir duruma sokuyor. Bağdat komşu ülkedeki savaşa sürüklenme korkusu yaşıyor.

Hükümet, grupların "Irak topraklarından terör eylemleri gerçekleştirmek üzere İran sınırına sızmasına veya geçmesine" izin vermeyeceğini açıkladı.

Kürt güçlerinin sınırı geçmesi, PAK'tan Hana Yazdanpana için buruk bir an olacak.

"Topraklarıma geri dönmek çok duygusal olacak" diyor.

"Amcalarım ve dedelerim burada, Kuzey Irak'ta öldüler. Ne hissedeceğimi bilmiyorum, mutlu mu yoksa üzgün mü, çünkü bu günü görmeyi gerçekten hak edenler artık yok."

Katkıda bulunanlar Wietske Burema, Matthew Goddard ve Bizhar Shareef