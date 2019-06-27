47 Yıl Önce Ay'a Giden Apollo Astronotunun İlginç Ay'da Yürüme Anısı

20 Temmuz'da Ay'a ilk ekipli inişin 50. yıl dönümü kutlanacak. Bu önemli gün yaklaştıkça Apollo astronotları, NASA'nın tarihi başarısını kutlamak ve onu anlatmak için dünya turuna çıktılar. Apollo 16'da Ay'a iniş görevini gerçekleştiren Charlie Duke, New York'taki Cradle of Aviation Müzesi'nde Bussines Insider'a hayatının en korkunç anını anlattı.

Ay'da yürüyen en genç insan olan Duke, "1972 yılıydı ve o yıl, Münih'te Olimpiyatlar düzenlenecekti. Bu nedenle biz de 'Ay Olimpiyatları' yapacaktık" dedi ancak Duke, uzayda yapacağı hareketlerden birini daha önce hiç yapmamıştı. Bu, onun düşmesine neden oldu. Duke, düşüşün neredeyse uzay kıyafetinin yaşam destek ünitelerini kırdığını söyledi.

Duke'un neredeyse hayatına mal olan yüksek atlaması:

Business Insider'la yapmış olduğu röportajda Duke, neredeyse hayatına mal olan hikâyeyi şöyle anlatıyor: "Ben ve kumandanım, Ay yürüyüşümüzün son dakikalarını Dünya'daki atletizm rekorlarını kırmak için kullanmak istedik. İlk olarak yüksek atlamayı denedik. Ben, 1 metreden daha fazla atlayabildim ancak havada dengemi kaybettim, bu nedenle sırt üstü düşmek üzereydim."

Astronotların giymiş olduğu kıyafetler, Dünya'da yaklaşık olarak 130 kilogram ancak Ay'ın yerçekiminin Dünya'nınkine kıyasla çok daha az olmasından dolayı kıyafetler Ay'da yaklaşık olarak 20 kilogram ediyordu. Yine de bu ağırlığın çok büyük bir kısmını giysinin sırt kısmı oluşturuyordu çünkü sırt kısmında astronotun hayatta kalmasını sağlayan teçhizatlar vardı.

"Kıyafetimin sırt kısmı nerdeyse benim kadar ağırdı. Bu nedenle sırt üstü düşmeye başladım. Orası fiber camdan yapılmıştı ve eğer kırılsaydı ölmüştüm" diyerek hikâyesine devam ediyor.

Duke, "Kalbim oldukça hızlı atıyordu. Kumandanım John Young, yanıma geldi ve bana baktı. Sonra da 'Bu çok akıllıca değildi Charlie' dedi. Bense 'Bana yardım et dedim' ve ondan sonra uzun bir süre sessiz kaldım. Pompaların çalıştığını duyabiliyordum ve kendime 'Galiba bir sıkıntı yok' dedim ancak iyi bir ders öğrendim. Asla uzayda daha önce yapmadığın bir şeye yapma" diyerek hikâyesini noktalıyor.

Gelecek Ay ve Mars görevleri için NASA ve aerodinamik şirketleri; daha hafif, dengeli ve daha esnek uzay giysileri tasarlıyor. Böylelikle, kaza risklerini azaltmayı amaçlıyorlar.