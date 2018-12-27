47 Yaşındaki Kadın, Kendisini Taciz Eden Komşusunun Cinsel Organını Kesti

Hindistan'da evli bir kadın, kendisini yıllardır taciz eden komşusunun cinsel organını kesti.

27 yaşındaki komşunun kadının kocasına karına aşığım dediği ve kadının kocası ve komşusu arasında kavga çıktığı belirtildi.

Komşunun tacizlerinden bıkan kadın komşuna, ilişkiye gireceğini bu yüzden kendisi ile gelmesi gerektiğini söyledi.

AKRABALARININ YARDIMIYLA AĞACA BAĞLADIĞI ADAMIN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Kadın komşusu ile daha önce iki erkek akrabasının kendilerini beklediği yere götürdü.

İki erkek akrabasının yardımı ile kendisini taciz eden komşusunu ağaca bağlayıp elindeki bıçak ile adamın cinsel organını kesti.

Adamın aşırı derece kan kaybettiğini gören kadın ve iki akrabasını adamın öleceğinden korkup adamı hastaneye kaldırdı. Hastanede kadın ve iki akrabası gözaltına alındı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis amiri, kadının verdiği ifadede komşunun tacizlerine artık dayanamadığı için iki akrabası ile plan yapıp komşusunun cinsel organını kesitiğini itiraf ettiği söyledi.

Cinsel organı kesilen adamın ameliyat olduğunu bve durmunun iyiye gittiği belirtilerken kadın ve iki akrabası tutuklandı.