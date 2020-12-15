47 milyon 664 bin 194 tebligat elektronik ortamdan gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 47 milyon 664 bin 194 tebligat, elektronik ortamdan gönderildi.

Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 47 milyon 664 bin 194 tebligat, elektronik ortamdan gönderildi. Uygulamayla birlikte 28 bin 360 ağaç kesilmekten kurtulurken 600 milyon lira da tasarruf edildi.

Adalet Bakanlığı, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçti. Uygulamanın başladığı günden bugüne 47 milyon 664 bin 194 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligat ile bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf edildi. Öte yandan tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bin 668 ton kağıt tasarruf edilirken, 28 bin 360 ağaç da korunmuş oldu. Elektronik tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, elektronik tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaşarak zaman kaybının da önüne geçmiş oluyor.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SÜRECİ

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörülüyor. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı