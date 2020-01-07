47 Meters Down: Uncaged Filmi
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47 Meters Down: Uncaged Filmi

47 Meters Down: Uncaged filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 47 Meters Down: Uncaged filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:58
47 Meters Down: Uncaged Filmi

Film, Brezilya’daki bir su altı şehrine dalış düzenleyen beş sırt çantalı gezgine odaklanıyor. Çok geçmeden yalnız olmadıklarını fark eden gençler, sinirli bir köpek balığı ile birlikte su altı mağaralarında mahsur kalıyor.

Yönetmen: Johannes Roberts

Senaryo: Johannes Roberts, Ernest Riera

Oyuncular: Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Rose Stallone

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: 47 Meters Down: Uncaged

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 03.07.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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