47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı
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47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandıVAN - Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda, 47 kaçak göçmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

23.08.2019 12:34
47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

VAN - Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda, 47 kaçak göçmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı günü Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 47 kaçak göçmenin yaralandığı kazayla ilgili Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Titiz araştırma ve takip sonucu göçmenleri kaza yerinde ölüme terk ederek kaçan suçluların peşini bırakmayan jandarma ekipleri, kaçan sürücü M.T. isimli şahsı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, olayda öncülük yaptıkları belirlenen H.D. ve Y.D. isimli şahısları ise Muradiye ilçesinde kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti. Sürücü M.T. ve H.D. isimli şahıslar Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karışan ve isimleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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