İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" başladı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılış konseri öncesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yıldız solistlerin, genç yeteneklerin ve büyük orkestraların festivalde İstanbul izleyicisiyle buluşacağını söyledi.

Şehrin tarihi mekanlarında düzenlenen konserlerin İstanbul'un kültürel zenginliğini göz önüne sereceğini ve her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle festivalin geniş kitlelere ulaşacağını belirten Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan bu festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, 1973 yılından bu yana, kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İstanbul'un sanat yaşamını zenginleştirmek, dünya kültür birikimine katkıda bulunmak ve gençlere destek olabilmek, her zaman en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Verdiğimiz eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da festivalde Zeynep Gedizlioğlu'nun ve Alexander Tchaikovsky'nin yeni eserlerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz."

İKSV'nin projelerine ve çalışmalarına değinen Eczacıbaşı, "Vakfımızın ve festivalimizin ellinci yılına yaklaşırken, geçmiş başarılarımız bize gurur, geleceğe dair hedef ve hayallerimizse bize umut ve heyecan veriyor. Tüm bunları mümkün kılan siz izleyicilerimize, sanatçılarımıza ve destekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. 47. İstanbul Müzik Festivali'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ve festivale verdiği değer ve destek için festival sponsorumuz ECA Presdöküm Sanayi AŞ'ye de içten teşekkürlerimizi sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Yüz yıl sonrasının da aydınlık olmasını hedefliyoruz"

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve ECA Presdöküm Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de sanatla, sanatçıyla ve sanatseverlerle bir arada olmanın, güzelliklere yer açmanın ve sanatın gelişimini desteklemenin temel ilkeleri arasında olduğunu ifade etti.

Sanatın, iyinin ve güzelliğin temelinin eğitimle atıldığını vurgulayan, Akçen, "Sadece bugünün değil, yüz yıl sonrasının da aydınlık olmasını hedefliyoruz. İşte bu yüzdendir ki var oluş felsefemizde en büyük pay eğitimin." dedi.

Akçen, festivalin bu yıl, zıtlıkların uyumunu konu aldığını anımsatarak, "İyi kötüyle, mutluluk hüzünle, aydınlık karanlıkla bir arada var oluyor. Bizler de sizlerle olduğumuz sürece zıtlıkların kıymetini bilecek ve sanatla var oluşun aydınlık tarafını, karanlığa baskın tutmak için çalışacağız. Birlikte iyiyi, mutluluğu büyüteceğiz. Eğitime, sanata, kültüre, ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından festivale katkı sağlayan Beyoğlu Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İş Sanat, Zorlu PSM, Türkiye İş Bankası, Borusan Holding, ICBC Turkey Bank AŞ, FIAT, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tekfen Vakfı ve ECA Presdöküm Sanayii AŞ'ye teşekkür plaketi verildi.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen'e, Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç piyanist Can Çakmur'a takdim edildi.

Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen açılış konserinde, şefliğini ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov'un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Seong-Jin Cho sahne aldı.

Barok müziğin devleri Bach, Vivaldi, Handel'den 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Şostakoviç'e, klezmerle yoğrulmuş caz müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 20 günde 150 eserle 15 farklı mekanda 22 konsere ev sahipliği yapan festival, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

