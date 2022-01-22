47 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yabancı uyruklu ailenin 47 günlük bebeği, beşiğinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile sabah saatlerinde uyandığında 47 gün önce dünyaya getirdikleri Zehra Sultanı beşiğinde hareketsiz halde gördü. Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Sultanı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, anne Emine ve baba Tajmir Sultanı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Zehra bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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