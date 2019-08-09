47. Folkart TSYD Ege Kupası Menemenspor'un

09.08.2019 21:30

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Menemenspor şampiyon oldu. TFF 1'inci Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekip, geleneksel kupayı tarihinde ilk kez havaya kaldırdı.

İzmir Atatürk Stadı'nda Hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği finalde Altınordu sahaya Erhan - Onur, Sinan, Ali Mert, Yusuf Yalçın, Oğulcan, Burak, Atakan, Muhammed, Anıl ve Okan ilk 11'iyle çıktı. Menemenspor ise Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Murat, Muhammed Ali, Halil İbrahim, Mustafa, Taşkın, Hüseyin ilk 11'yle sahada yer aldı. Karşılaşmanın 20'inci dakikasında Muhammed Ali'nin golüyle 1-0 üstünlük kuran Menemenspor, ilk yarıyı 45+2'nci dakikada Halil İbrahim'in goüyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarının başında 48'nci dakikada Murat skoru belirledi: 3-0.

Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada ilk kez kupaya uzanan Menemenspor; Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu, Denizlispor, Aydınspor, İzmirspor, Bucaspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923 ve Akhisarspor'dan sonra tarihi kupayı kazanan 12'nci takım oldu. Geleneksel turnuvada ilk maçta da Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor'a final maçının ardından kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ile İZVAK Başkanı Ali Erten birlikte verdi.

Kaynak: DHA

- İzmir