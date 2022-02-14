47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'da girdiği nalburdan 47 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, kullandığı motosikletten yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 11 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen A.G., girdiği nalburdan 47 bin lira değerinde spiral ve matkap çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletin marka ve modelini belirledi. Motosikleti Çınarlı Mahallesi'nde tespit eden ekipler, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden A.G., çaldığı malzemeleri İstanbul'da sattığını söyledi. A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çalıntı malzemeler de bulunup sahibine teslim edildi.