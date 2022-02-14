47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi

Demirören Haber Ajansı, Ruhan Yalçın - Güncel
 - Güncelleme:
47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi

TEKİRDAĞ'da girdiği nalburdan 47 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, kullandığı motosikletten yola çıkılarak yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'da girdiği nalburdan 47 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, kullandığı motosikletten yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 11 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen A.G., girdiği nalburdan 47 bin lira değerinde spiral ve matkap çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletin marka ve modelini belirledi. Motosikleti Çınarlı Mahallesi'nde tespit eden ekipler, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden A.G., çaldığı malzemeleri İstanbul'da sattığını söyledi. A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çalıntı malzemeler de bulunup sahibine teslim edildi.


47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi

47 bin liralık malzeme çalan şüpheliyi, motosikleti ele verdi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title