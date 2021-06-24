47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
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47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | 3. Sayfa

- 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı 33 bin 152 iş yeri denetlendi, 583 araç trafikten men edildi Ülke genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' gerçekleştirildi.

- 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı

33 bin 152 iş yeri denetlendi, 583 araç trafikten men edildi

ANKARA - Ülke genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 2 şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı.113 bin 59 aracın kontrol edildiği, 33 bin 152 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 583 araç trafikten men edilirken 8 iş yerine idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, dinlenme alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı.

11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda, bin 2 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem yapılırken, 79 kişiye ise adli işlem olmak üzere toplam 711 kişiye adli/idari işlem uygulandı.

"33 bin 152 bin iş yeri denetlendi"

Uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araca idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 aranan araç yakalandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 işyerine idari işlem uygulandı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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