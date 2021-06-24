47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
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47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı

47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 2 şahıs yakalanırken, 33 bin 152 iş yeri denetlendi, 583 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumuna göre açılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, dinlenme alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı. 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, bin 2 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165 olmak üzere toplam 632 kişiye idari işlem yapılırken, 79 kişiye ise adli işlem olmak üzere toplam 711 kişiye işlem uygulandı.

33 bin 152 bin iş yeri denetlendi

Uygulamada 113 bin 59 araç ve 33 bin 152 iş yeri de denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araca idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 aranan araç yakalandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yerine idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. - ANKARA

47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı
47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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47 bin 167 personelin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı - Haberler
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