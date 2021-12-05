47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Bu yıl 47.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor.Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Demet Özdemir'in açılışını yaptığı gecede ünlülerin şıklık yarışı dikkat çekti.

ÜNLÜLER ŞIKLIKTA BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'in dekolteli kıyafetiyle damga vurduğu gecede, Cemre Baysel ve Ahsen Eroğlu da siyah kıyafetleriyle dikkat çekti.

İşte törenden öne çıkan kareler...

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