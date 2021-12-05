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47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı. İşte geceden öne çıkan kareler.

Bu yıl 47.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor.Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Demet Özdemir'in açılışını yaptığı gecede ünlülerin şıklık yarışı dikkat çekti.

ÜNLÜLER ŞIKLIKTA BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'in dekolteli kıyafetiyle damga vurduğu gecede, Cemre Baysel ve Ahsen Eroğlu da siyah kıyafetleriyle dikkat çekti.

İşte törenden öne çıkan kareler...

Emre İliksiz
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47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı! Ünlülerin kıyafetleri nefes kesti

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı! Ünlülerin kıyafetleri nefes kesti

 Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

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