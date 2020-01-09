: 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı

09.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:48

Elazığ'da Roma dönemine ait 460 sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen R.Ç. ve S.Ç'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma, R.Ç. ve S.Ç. ile irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri, kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA

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