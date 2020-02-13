460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
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460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise İstanbul'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.

13.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:43
460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

'nin ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise 'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
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