46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu

46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 46 yıllık mesleğini kentte noktaladı.

KONYA Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 46 yıllık mesleğini kentte noktaladı. Kendi isteğiyle emekliye ayrılan Aydın, "1975'te girmiş olduğum, mensubu olmaktan her zaman şeref ve onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'nda gururla taşıdığım üniformamı bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyorum. Yaşama yeniden başlayabilseydim yine polis olurdum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 2 yıllık Konya hizmetinin ardından kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ise Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç atandı. Emniyet binasında düzenlenen veda töreninde konuşan Mustafa Aydın, "1975 yılında girmiş olduğum ve mensubu olmaktan her zaman şeref ile onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'nda 46 yıl gururla taşıdığım üniformamı bugün itibarıyla çıkarıp, sivil hayata geçmiş bulunuyorum. Yaşama yeniden başlayabilseydim yine polis olurdum. Yıllarca vatanımızın her köşesinde teşkilatımızın birer parçası olarak vatan, millet, bayrak sevgisi ile verilen görevleri yerine getirdim. Bu ilerleyen zamanda zaman zaman acı tatlı hatıralar ve anılarla dolu bir meslek hayatım oldu. Bir gün her şey gelir geçer, insanın elinde olan tek şey; duruşu, yüreği ve karakteridir" dedi.Mustafa Aydın, tören mangasını selamlayarak, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.


46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı ortaya çıktı
Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:50:15. #1.15#

title