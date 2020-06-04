46 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine Kovid-19 nedeniyle ara vermişti
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46 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine Kovid-19 nedeniyle ara vermişti

Tokat'ta 3 çocuk babası ve 6 torunu olan 72 yaşındaki berber Şeref Altunses, 46 yıl sonra korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilk defa uzun bir süre ara verdiği işine tekrar döndüğü için adeta bayram sevinci yaşıyor.

46 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine Kovid-19 nedeniyle ara vermişti
04.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:56

Tokat'ta 3 çocuk babası ve 6 torunu olan 72 yaşındaki berber Şeref Altunses, 46 yıl sonra korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilk defa uzun bir süre ara verdiği işine tekrar döndüğü için adeta bayram sevinci yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklaması esnafları sevindirdi. Tokat'ta tarihi Sulu Sokak Çarşısında 46 yıldır hizmet veren Şeref Altunses, korona virüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan dükkanını tekrar açabildi. 6 metrekarelik tek kişilik berber dükkanına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Altunses, özlediği işine korona virüs önlemleri kapsamında devam ediyor.

46 yıldır ilk defa uzun süre iş yeri kapalı kaldı

Korona virüs önlemleri kapsamında berber dükkanını 46 yıl sonra ilk defa uzun bir süre kapatarak günlerini evinde geçiren Altunses, dükkanını açtığında bayram ettiğini söyledi. Evde günlerini geçirmekte zorlandığını belirten Altunses, "Cumhurbaşkanımızdan rabbim razı olsun bir hak tanıdı, iş yerimize geldik eşimizle dostumuzla hiç değilse muhabbet ediyoruz. Korona virüse karşı önlemlerimizi alıyoruz, kendimize de dikkat ediyoruz. Bu güne kadar ilk defa uzun bir süre kapalı kaldık. Sadece Pazar günleri kapatıyorduk. Esnafın izni olmaz, esnaf dediğin iş yerini sabah açar akşam kapatır" dedi.

"Tekrar dükkanı açtığım zaman bayram sandım"

Yıllardır tek kişilik berber dükkanında hizmet verdiğini ifade eden Altunses, "Tekrar dükkanı açtığım zaman bayram sandım. Sanki 3-4 bayram bir araya geldi, hürriyetimi elime aldım. Evde günler geçmiyor, eşi dostu göremiyordum. Sıkıntıdan evde hanımla oturduk, ona da şükrettik. Cumhurbaşkanımızın tanığı hakla birlikte tedbirlerimizi alarak işe ger döndük. Bu süreçte bizlere yeri geldi belediyeler yardım etti yeri geldi cumhurbaşkanımız harçlık verdi. Onlarla geçindik çok şükür" diye konuştu.

Altunses'in müşterilerinden Adnan Sertoğlu, uzun bir aradan sonra tıraş olarak özlem giderme imkanı buldukları için mutlu olduğunu belirterek, "Sürekli geldiğimiz berber dükkanı 3 aydır kapalı idi. Ustamıza sürekli tıraş olduğumuz için iş yerini açtığında ziyaret ederek tıraş olduk, sohbet ettik. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olur" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Manşet

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