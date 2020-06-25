46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu Samsun'da 46 yaşındaki bir kadın eski evlerinde asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da 46 yaşındaki bir kadın eski evlerinde asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kestanepınar Mahallesi Hamzalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Reyhan Uysal evlerinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Reyhan Uysal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA