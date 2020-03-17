46 yaşında 4 çocuk bakarak üniversiteden mezun oldu Muratpaşa Belediyesi'nin Aydın Kanza Parkı ve Kültür Merkezi'nde çalışırken üniversiteyi kazanan 46 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Çaltılı, mezun oldu ve diplomasıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Aydın Kanza Parkı ve Kültür Merkezi'nde çalışırken üniversiteyi kazanan 46 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Çaltılı, mezun oldu ve diplomasıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Çaltılı, şimdi hedefinin üniversitelerinin 4 yıllık ziraat mühendisliği fakültesine geçmek olduğunu anlatırken Başkan Uysal da Çaltılı'nın bu hedefine de ulaşacağından kuşkusu olmadığını söyledi.



Muratpaşa Belediyesi çalışanı 46 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Çaltılı'nın hayattaki en büyük amacı üniversite okumaktı. Isparta'nın Yalvaç ilçesi Çetince köyünde doğup büyüyen Çaltılı, okumakta ısrar edince köyünden 140 kilometre uzaklıktaki Isparta'ya gelmeye ailesini ikna etti ve 1993'te Gülkent Lisesi'nden mezun oldu. Liseden mezun olduktan bir yıl sonra da hayattaki en büyük destekçisi Ramazan Çaltılı'yla evlendi.



Belediyede işe başladı



Çaltılı ailesi, 2002'de Antalya'ya taşındı. Eşi Ramazan Çaltılı Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisi ise belediyenin Aydın Kanza Parkı ve Kültür Merkezi'nde işe başladı. Çaltılı'nın evlendikten sonra rafa kaldırdığı üniversite hayali oğlu Mustafa Çaltılı'nın Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği'ni kazanmasıyla yeniden canlandı. Çaltılı, oğlunu üniversiteye yollarken kendisi, oğlundan kalan üniversite sınavı hazırlık kitaplarıyla yarım kalan hayalinin tamamlamak için çalışmaya başladı.



Çaltılı, üniversiteye hazırlanırken Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmak ve gençlerin sosyal gelişimlerine destek olmak için 2015'te hizmete açtığı MURGEM'le tanıştı. Çaltılı öğretmenlerden sınava nasıl hazırlanması gerektiğini dinledi, MURGEM'den yeni kitaplar ve testler aldı. Her boş vakti sınava hazırlanmak için değerlendiren Çaltılı, soruların içinden çıkamadığı durumlarda da MURGEM'in kapısını çaldı.



Ziraat mühendisi olmak istiyor



Ayşe Çaltılı, 2016'da girdiği sınavda 177 puan alarak Anadolu Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tarım Bölümü programını kazandı. Çaltılı, geçen yıl eylül ayında son sınavlardan da geçerek mezun oldu. Artık üniversite mezunu alan Çaltılı, diplomasını alır almaz da Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.



Bu süreçte kendisine sağladığı destek dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür eden Çaltılı, gelecek hedeflerini de anlattı. En büyük hayalinin ziraat mühendisi olmak olduğunu söyleyen Çaltılı, dikey geçişle üniversitelerin ziraat mühendisliği fakültelerine geçmek istediğini söyledi. Çaltılı'yı kutlayan Başkan Uysal, kendisinin bu hedefine de ulaşacağından kuşkusu olmadığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA