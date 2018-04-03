Libya'da yerli ve yabancı pek çok firmanın temsil edildiği 46. Uluslararası Trablus Ticaret Fuarı başladı.

Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yetkililerin de katıldığı ve 12 Nisan'a kadar sürecek olan fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Fadlullah ed-Dersi, bakanlık olarak gayrisafi milli hasılanın artırılması, kamu ve özel sektörün desteklenmesi için ekonomik politikalar geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Dersi, yerli ve yabancı şirketlerin fuara katılımının bilgi ve tecrübe alışverişini artıracağını dile getirdi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok şirketin bu türden fuarlara katılmaya hazır olduğunu belirterek, gelecek yıllarda fuarı genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Fuarlar Genel Komitesi Başkanı Salahaddin Hamza da aralarında İtalya, Cezayir, Tunus ve Ürdün'ün de olduğu 450'yi aşkın şirketin yer aldığı fuarın 6 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu aktardı. Hamza, bu türden fuarların, uluslararası şirketlerin ülkede yatırım yapması ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.