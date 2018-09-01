Artvin'de, "46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında tahta araba (Lazralli) yarışları yapıldı.

İlçe merkezindeki festival alanında kadın, çocuk ve erkekler kategorilerinde yapılan yarışlara 80 yarışmacı katıldı.



Yarışmacılar yaklaşık bir kilometrelik düz parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.



Renkli görüntülere sahne olan yarışların açılış sürüşünü ise İlçe Kaymakam Hasan Ongu ve İlçe Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu yaptı.



Yarışlar sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilirken yarışmacılar daha sonra tulum eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

İlçe Kaymakamı Hasan Ongu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu ve yoğun bir katılımla sürdüğünü söyledi.

Tahta arabaların yöre kültüründe olan bir eğlence aracı olduğunu belirten Ongu, "Arhavi'nin saymakla bitmeyecek kültürel ve doğa zenginliği var. Tahta arabalarla yapılan 'Lazralli' de bunlardan biri. Amacımız birlikte eğlenmek, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu da ilçede kendi nesillerinin tahta arabalarla oynayarak büyüdüğünü ifade ederek, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için tahta araba yarışlarını festival etkinlikleri kapsamına aldıklarını kaydetti.