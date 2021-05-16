46 suçtan aranıyordu, Köyceğiz'de sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 46 suçtan aranması bulunan şüpheli, polisinin dikkatli çalışmasını sonucu, sahte kimlikle yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 46 suçtan aranması bulunan şüpheli, polisinin dikkatli çalışmasını sonucu, sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devri faaliyeti sırasında Gürpınar Mahallesinde arka plakası olmayan hafif ticari aracı durdurdu. Otomobilde bulunan iki kişinin sorgusunda, B.Ç'nin sahte kimlik kullandığını ve 46 suçtan arandığını tespit etti. Emniyete götürülen B.Ç ve yanından bulunan E.A'nın kullandığı aracın Antalya'dan çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ç ve E.A hakkında resmi belgede sahtecilik ve oto hırsızlığı suçlarından işlem başlatıldı.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı