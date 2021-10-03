46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

KONSERLE EĞLENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından nikahları kıyılan 46 çiftin düğün eğlencesi de konser ile yapıldı. Tarık Mengüç ve Niran Ünsal, sevilen şarkıları ile dinleyenleri eğlendirdi. Seka Park Uçurtma Tepesi'nde gerçekleşen konsere katılan binlerce kişi, sanatçılara eşlik etti.