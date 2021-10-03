46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

KONSERLE EĞLENDİLERKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından nikahları kıyılan 46 çiftin düğün eğlencesi de konser ile yapıldı.

KONSERLE EĞLENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından nikahları kıyılan 46 çiftin düğün eğlencesi de konser ile yapıldı. Tarık Mengüç ve Niran Ünsal, sevilen şarkıları ile dinleyenleri eğlendirdi. Seka Park Uçurtma Tepesi'nde gerçekleşen konsere katılan binlerce kişi, sanatçılara eşlik etti.


46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Alişan Bergen Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 46 Roman çiftin toplu nikah töreni yapıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:42:42. #1.17#