46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI - Haberler
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46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de yaşayan 46 Roman çiftin nikah töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de yaşayan 46 Roman çiftin nikah töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Klasik arabalarla şehir turu atarak düğün konvoyu yapan çiftlerin nikahlarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları kıydı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyon ile kentte yaşayan 46 Roman çift, dünyaevine girdi. Öğle saatlerinde kendileri için hazırlanan klasik araçlarla kent turu atarak düğün konvoyu yapan çiftlerin nikahları, Seka Park Uçurtma Tepesi önünde hazırlanan alanda kıyıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Rabia Sevim ve Fatih Turan çiftinin nikahını kıydı. Daha sonra alandaki ilçe belediye başkanları ve nikah memurları tarafından diğer çiftlerin de nikahları kıyıldı.

46 çifti evlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tahir Büyükakın, "Şüphesiz milletimizi millet yapan en önemli unsurlardan en birinci olanı ailedir. Aileler ne kadar güçlüyse, o ailelerin gücü üzerinde çocuklar güzel yetişiyor. Aileler huzurlu oluyor. Şehirler huzurlu oluyor. Memleket huzurlu oluyor. Yıllardır bizi ayakta tutan en güçlü unsur şüphesiz aile birliktelikleri. Güçlü aileler üzerine inşa edilmiş, güçlü bir milletimiz var. Güçlü aileler bizim medeniyetimizin, geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemli unsurlar" dedi.

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI

46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI
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Haber: 46 ROMAN ÇİFTİN TOPLU NİKAH TÖRENİ YAPILDI - Haberler
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