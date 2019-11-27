46 milyon kişi İstanbul Havalimanı'ndan uçtu

27.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42

Samsunlu, havalimanının ekonomiye katkısının 40 milyar dolar civarında olacağını ifade etti.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan İstanbul Havalimanı'nın işletmeci şirketi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanından geçen bir yılda 46 milyon yolcu taşındığını ve 280 bin uçuş gerçekleştiğini belirtti.

SEKTÖRDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTIK

Havacılık sektörünün Güney Avrupa'ya doğru kaydığını, 2031 yılına kadar da Türkiye'nin güneyine doğru bir kayma olacağını dile getiren Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın sektörde yepyeni bir çağın başlamasını sağladığını söyledi.

Atatürk Havalimanı kullanımdayken neden yeni bir havalimanı yapılmasına ihtiyaç duyulduğu sorusunu yanıtlayan Samsunlu, İstanbul'un hava yolu yolcu sayısının 100 milyonu aştığını, bir önceki havalimanının 38 milyon olan terminal kapasitesinin yıllık 68 milyon olan ihtiyacı karşılamadığını ifade etti. Bu yetersizlik nedeniyle yeni bir havalimanı yatırımı yapılmasına karar verildiğini anlatan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'ndan Şili ve Avustralya haricindeki tüm dünyaya uçuş yapıldığını belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın yıllık 1.2 milyon ton kargo kapasitesinin olduğunu ve bu kapasiteye bir kilogramlık fazla yük alınamadığını hatırlatan Samsunlu, yeni havalimanında 5.5 milyon ton kargo kapasitesinin olduğunu ve bu sayede yük trafiğinin arttığını ifade etti. Samsunlu, "Yeni havalimanımız ciddi bir kargo hub'ı olacak" dedi.

Samsunlu diğer taraftan bu yatırımın Avrupa ülkeleri ile diğer ülkelerde bulunan havaalanlarında da kapasite artırma yatırımlarını tetiklediğini dile getirdi ve Amsterdam Schiphol Havalimanı ile Paris-Charles De Gaulle Havalimanı'nda da kapasite artırım yatırımları yapılacağını sözlerine ekledi.

HAVALİMANIN EKONOMİYE KATKISI 40 MİLYAR DOLAR

İGA CEO'su Kadri Samsunlu yeni havalimanının Türkiye ekonomisine de ciddi katkıları olduğunu rakamlarla anlattı.Samsunlu şu bilgileri verdi:

"Havalimanımız istihdama da ciddi katkı sağlıyor. Binlerce kişiye iş imkanı sağladık, 10 binlerce ailenin geçimine katkı veriyoruz. Toplamda direkt –indirekt 225 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu da ekonomiye 40 milyar dolar civarında bir katkı sunacağımız anlamına geliyor.

Samsunlu, 76 milyon metrekare alanda kurulu yeni havalimanın dünyanın en büyük 6. turizm bölgesi olan Türkiye'nin turizmine de büyük katkıları olacağını söylerken, 250'den fazla dış hat bağlantısı olan havalimanının İstanbul'a kültürler arasında köprü olma misyonu yüklediğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler