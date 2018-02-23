46 Mesire Alanından 820 Bin TL Gelir Elde Edildi

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te Orman bölge müdürlüğü tarafından kiraya verilen 46 mesire alanından 820 bin 326 TL kira geliri elde edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Odun dışı ürünler ve hizmetleri ile vatandaşların tıbbı aromatik bitki teminine destek veriyor. Bu kapsamda 2017 yılında 146 bin 920 TL değerinde 15 bin 130 kilo tıbbı aromatik ürün satışı gerçekleştirdi. Satış ile orman köylüsünün 2 milyon 193 bin 462 TL gelir elde etmeleri sağlandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde ki ormanlarda bulunan defne, adaçayı, çakşir otu, kekik, dağ nanesi, fıstık çamı kozalağı ve kızılçam kozalağı gibi orman envali toplanarak, hem doğal ürünler elde edildi, hem de ekonomi ve ekolojik döngüye katkı sağlandı.

Ayrıca Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında ki Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde 46 mesire alanından 820 bin 326 TL kira geliri elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlandı. Mesire alanları ile vatandaşların şehrin gürültü kirliği ve stresinde uzaklaşarak huzurlu ve güvenli bir şekilde piknik yapmaları ve dinlenmeleri sağlanıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan 11 adet bal ormanı ile arıcıların yanında olamaya devam ederken, vatandaşların organik bal ve bal ürünlerine ulaşmasına amaçlanıyor. - KİLİS