46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı

17.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:23

Muğla'nın Bodrum kıyısından Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölümü göze alarak bu girişimlerini sürdürüyor.



Bodrum Akyarlar Mahallesinden denize açılan Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen, yüzerek 46 kilometrelik denizi yüzerek geçmeye çalıştı. Çılgın Suriyeli ölümü göze alarak gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.



Öte yandan Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen lastik bot içinde 6 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.



Yakalanan 13 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA