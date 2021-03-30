46 bıçak darbesinde savcı talebinde direndi

KONYA'da, 2 yıl önce 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu Bekir Erkol'un (40), yargılanmasına devam edildi.

KONYA'da, 2 yıl önce 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu Bekir Erkol'un (40), yargılanmasına devam edildi. İddianamede sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le yargılanmasını ve takdir indirimi uygulanmamasını isteyen savcı, duruşmadaki mütalaasında da, ceza istemini yineleyip, indirim uygulanmamasını talep etti.

?Olay, 22 Ağustos 2019'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, uzaklaştırma kararından 4 gün sonra, eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında çıkan tartışmada, Bekir Erkol, çocuklarının gözleri önünde bıçakla Tuba Erkol'a saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIAldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmaya çalıştı. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol yaşamını yitirirken, Bekir Erkol kızını evde bırakarak, 2 oğluyla annesinin evine gitti. Polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, 'Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞİddianamede, Bekir Erkol'un iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla yaşadığı eve geldiği, çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı anlatıldı. Erkol'un eşini, karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulanan iddianamede, verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi.SAVCILIK MÜTALAA VERDİ

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bekir Erkol, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Erkol hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulunup, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI