46. ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 46. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi, 10 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün başladı.

Malezya 2025 yılı itibarıyla dönem başkanlığını devraldığı 46. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve, üye ülkeler Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Brunei, Burma, Kamboçya, Laos, Vietnam'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra diyalog ortağı statüsündeki Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Rusya ve ABD'den temsilcilerin de katılımıyla bugün başladı.

ABD'nin gümrük vergileri ele alınacak konu başlıkları arasında

ASEAN Zirvesi'nde, ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dönüşüm gibi başlıklar ele alınacak. Zirvede görüşülecek gündem maddeleri arasında Güney Çin Denizi'nde artan gerilimler, ABD'nin gümrük vergileri, Myanmar'daki siyasi kriz, bölgedeki serbest ticaretin arttırılması, dijital altyapının güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve afet yönetimi alanlarında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konuları da yer alıyor.

"Bölgesel barış ve refah, birlik içinde hareket eden bir ASEAN ile mümkündür"

Bu yıl "Birlik, direnç ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği" temasıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bölgesel dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Anwar İbrahim konuşmasında, "Bölgesel barış ve refah, birlik içinde hareket eden bir ASEAN ile mümkündür" ifadelerini kullandı. ASEAN ülkelerinin karşılaştığı sınamaların ancak ortak kararlılık ve diyalogla aşılabileceğini belirten İbrahim, katılımcı liderlere ekonomik iş birliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

ASEAN ülkelerinden Trump'a toplantı talebi

Malezya Başbakanı İbrahim konuşmasının bir bölümünde, ABD'nin ASEAN üyesi ülkelere uyguladığı yüksek gümrük vergilerine ilişkin ortak toplantı talep ettiğini belirtti. İbrahim, "ASEAN için barış, istikrar ve refah çoğu zaman açık, kapsayıcı, kurallara dayalı bir uluslararası düzene bağlı olmuştur. Bu temeller şimdi keyfi eylemlerin gücü altında sökülüyor" ifadelerine yer verdi.

ASEAN liderleri, yarın Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelecek

Zirvenin öne çıkan ekonomik toplantılarından biri de yarın gerçekleşecek. ASEAN liderleri, Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelecekleri özel bir ekonomi zirvesi düzenleyecek. Bu toplantıda, küresel ticaret politikalarının bölge piyasaları üzerindeki etkileri, özellikle ABD'nin uyguladığı bazı gümrük vergilerinin yol açtığı istikrarsızlıklar ve bunlara karşı geliştirilebilecek ortak çözüm önerilerinin geniş çerçevede ele alınması bekleniyor.

Kuala Lumpur'daki zirve yarın sona erecek. - KUALA LUMPUR