450 torunlu Şahi nine hayatını kaybetti, torunlar yetim kaldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın yaşayan asırlık çınarı 450 torun sahibi Şahi Tayurak, 130 yaşında hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Alipaşa semtinde yaşayan ve resmi kayıtlara göre 96, kendi iddiasına göre 130 yaşında olan Şahi nine geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ve başından 3 evlilik geçen Şahi ninenin ölümü yakınlarını yasa boğdu. 3 evlilikte dünyaya getirdiği 7 çocuktan 5. kuşaktan 450 toruna sahip olan Şahi nine için Batikanlılar Yas evinde yas kuruldu. Yakınları ve sevdiklerinin geldiği yasta Mevlid-i Şerif okutulup dualar edildi.

Şahi Tayurak'ın yanında yaşadığı oğlu Cemal Tayurak, annesinin hiçbir sağlık sorunun olmadığını, geçtiğimiz gün evde hayatını kaybettiğini söyledi. Şahi Tayurak'ın 315. torunu olduğunu belirten Zeki Çelik ise, nenesinin 3. kızının oğlu olduğunu söyledi. Bildiği kadarı ile nenesinin 450 torunu olduğunu aktaran Çelik, "yakında olanlarla görüşüyoruz fakat İzmir, Aydın veya batı illerinde yaşayan torunları ile görüşmemiz olmuyor. Şahi ninemin bize hep öğütleri oluyordu, eski zamanlardan çok bahsediyordu. Onu kaybetmekten dolayı büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

Kendisinin, Şahi ninenin 300 civarındaki torunu olduğunu aktaran Fesih Tayurak ise, akrabalarının yarısı ile ancak görüştüklerini söyledi. Tayurak, "Bizde kalıyordu, en büyük acıyı biz çekiyoruz. Bizim için çok büyük bir kayıp. Kimliğinde Osmanlı yazıları yazıyordu. 130 yaşında rahmet etti. Eskilerden bize çok bahsederdi, ninemin babası Şeyh Said isyanında öldürülmüş. Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişini hatırlıyor, kaybımız büyük onu çok özleyeceğim" diye konuştu.

Başından 3 evlilik geçen ve 7 çocuğu olan Şahi ninenin resmi kayıtlara göre yaşı 96, nüfusa geç yazıldığını belirten Şahi nine ile en büyük kızı arasında ki yaş farkı ise kimlikte 7 olarak görünüyordu.

(YRT-AKK-Y)