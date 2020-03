450 liralık alacak kavgası kanlı bitti 1 yaralı 450 liralık alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralıBURSA'da iş yeri sahibiyle eski çalışanı arasında çıkan alacak-verecek kavgası kanlı bitti.

BURSA'da iş yeri sahibiyle eski çalışanı arasında çıkan alacak-verecek kavgası kanlı bitti. 450 lira yüzünden çıkan kavgada O.B. eski patronu Murat C.?ye kurşun yağdırarak yaraladı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu mahallesi Vişne caddesinde meydana geldi. İddiaya göre eskiden çalıştığı iş yerinden alacağı olan O.B.(28) ve eski patronu Murat C.(39) arasında daha önceden tartışma çıktı. O.B. borcunu istemek için eski iş yerine geldi. Bir süre konuşan Murat C. ile O.B arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken O.B belinden çıkardığı tabanca ile Murat C'ye 2 el ateş etti. Açılan ateş sonrası bacağından vurulan Murat C. kanlar içinde yere yığılırken, O.B. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli O.B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA