04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:57

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki zeytin yüklü kamyonetin kapağı açıldı. 450 kilo zeytin yola saçıldı.



Olay sahil yolunda meydana geldi. Hasan U. idaresindeki 34 KJ 4335 plakalı kamyonette yüklü zeytin selelerinden 18 adedi kapağın açılması ile birlikte yola saçıldı. Selelerden yola saçılan toplam 450 kilo zeytin vatandaşların yardımı ile toplanıp selelere doldurularak tekrar kamyonete yüklendi. Kamyonet daha sonra yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA