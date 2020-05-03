450 aileye gıda yardımı yapıldı
03.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:56
Batman'da Hayrat İnsani Yardım Derneği 450 aileye gıda yardımı yaptı.
Batman'da Hayrat İnsani Yardım Derneği 450 aileye gıda yardımı yaptı.
Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman İl Temsilcisi Abdullah Temiz, ramazan ayı nedeniyle dar gelirli 450 aileye gıda malzemesi ulaştıklarını belirterek, yardımların devam edeceğini söyledi.
Aileler de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, dernek görevlilerine teşekkür ettiler.
Kaynak: AA