45 yıllık dostuyla Çeşme'de buluştu Duayen sanatçılar Işıl Yücesoy ve Yıldız Kültür Çeşme'de buluştu

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Sezen Aksu şarkıları söylediği "Sezen Aksu Sokağı" isimli YouTube projesinin ikinci single'ı "Şarkı Söylemek Lazım"ı geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşturmuştu.

SOLUĞU ARKADAŞININ EVİNDE ALDI

Yoğun temposuna birkaç günlük ara verme kararı alan Yücesoy, soluğu 45 yıllık dostu Yıldız Kültür'ün Çeşme'deki evinde aldı.

Işıl Yücesoy, Yıldız Kültür ile birlikte çekilen fotoğrafını "Bu dostluğun ardında nereden baksanız 45 yıl var. Canım dostum Yıldız Kültür ile" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.





Kaynak: Snob Magazin