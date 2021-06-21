45 yıldır yayla yolunun yapılmasını bekliyor

45 yıldır yayla yolunun yapılmasını bekliyor Çoban üretim için yol istedi Erzurum'un Oltu ilçesinde 45 yıldır çobanlık yapan Mevlüt Sayar, 7 kilometrelik yayla yolunun yapılmasını istiyor.

45 yıldır yayla yolunun yapılmasını bekliyor

Çoban üretim için yol istedi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 45 yıldır çobanlık yapan Mevlüt Sayar, 7 kilometrelik yayla yolunun yapılmasını istiyor.

Oltu'ya bağlı Alatarla köyünde ikamet eden üç çocuk babası Mevlüt Sayar 45 yıldır çobanlık yaptığı köyün yaylasına gidip geliyor. Yaylaya tek ulaşım yolu atla ya da yaya olarak gidilebiliyor.

Bütün ihtiyaçlarını beden gücüyle taşımak zorunda kalan Mevlüt Sayar, "Erzurum Oltu Alatarla Köyü'nde 45 yıldır koyunculuk yapıyorum. 7 kilometrelik toprak yolumuzu yaptırmak için çok uğraştım ama bir türlü yaptıramadık. Yayladaki bütün yiyeceğimi içeceğimi elimle yada at sırtında getiriyorum. Yaşlanınca biraz daha zor oluyor artık usandım bu yolu yaptırabilirsek koyuncuğumu daha da ilerleteceğim yapılmasa da bende artık satmayı düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sesleniyorum. Köyde durana destek vereceklerini söylüyor. Evet birçok destek veriyor alıyoruz da fakat yolum olmayınca o destek bana yeterli gelmiyor benim için en önemlisi yol bana destek vermesinler yolumu yapsınlar ben daha güzel koyun üreteceğim. 2850 rakımda doğal beslediğim koyunların etleri çok kaliteli oluyor yetkililerden ricam Alatarla Köyü'nün yayla yolunu lütfen yapsınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın