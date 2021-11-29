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45 yıldır seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
45 yıldır seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapan Bünyamin İpek, 45 yıldan beri mesleğini devam ettiriyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapan Bünyamin İpek, 45 yıldan beri mesleğini devam ettiriyor.

Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Sanat Okulu mezunu 61 yaşındaki Bünyamin İpek, seyyar dikiş makinesi tamirciliğini 45 yıldan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

İpek," Birçok il ve ilçelerdeki pazarlara giderek dikiş makinelerinin tamirini gerçekleştiriyorum. Ayrıca elimde dikiş makinelerinin orijinal parçalarını bulunduruyorum. Sağlığım elverdikçe de mesleğimi icra etmeye devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA

45 yıldır seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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