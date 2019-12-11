45 yıldır herkesi doyurdu ama işine doyamadı

11.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:19

Adana'da 45 yıldır aynı lokantada aşçılık yapan 67 yaşındaki Ergün Kurt, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. Kurt, "Günde ortalama 16 çeşit yemek pişiririm. En iyi yemeğim güveçtir. İşimi seviyorum. Ölene kadar da ben bu işi bırakmam" dedi.



Kurt, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki Bankalar Lokantası'nda 1974 yılında 22 yaşındayken işe başladı. Kendisini yetiştiren ustası daha sonra vefat edince Kurt, lokantada yemekleri tek başına yapmaya başladı. Kurt, Aradan geçen 45 yılda severek yaptığı mesleğini hiçbir zaman bırakmayı düşünmedi ve kendisinden iş öğrenmeye gelen onlarca kişiye de yemek yapmanın püf noktalarını öğretti.



İlerleyen yaşına rağmen her gün sabah 6 buçukta lokantaya gelen Ergün Kurt, günde en az 13 en fazla ise 20 çeşit yemek yapıyor.



"2 elemanım hazırlar, ben pişiririm"



45 yıldır aynı iş yerinde mesleğine aşık olarak çalıştığını anlatan Kurt, "Burada bana karışan yok. Kendi zevkime göre yemek yapıyorum. Adana Valisi'nde yarışmada plaket aldım ben. Sabah 6 buçukta geliyorum 11'e kadar bu yemeklerin hepsi hazır. 2 elemanım var. Onlar kesip hazırlar, bende pişiririm" diye konuştu.



En güzel yaptığı yemeğin güveç olduğunu belirten Kurt, "Bugün 16 çeşit yemek yaptım mesela. En güzel yaptığım yemek ise güveçtir. Benim üzerime Adana'da güveç yapan olmaz. Kuzu etinden güzelce hazırlarım ve herkes memnun kalır" dedi.



"Ölene kadar ben bu işi bırakmam"



Hafta sonları bile izinli olduğu halde lokantanın alışverişini yaptığını belirten Ergün Kurt, "Ölene kadar da ben bu işi bırakmam. Seviyorum işimi. Sevmesem 45 yıldır durur muyum hiç. İnsanı Cumhurbaşkanı yapsan durmaz. Ben çok usta yetiştirdim. Bir tanesi öldü. Beni yetiştiren ustalar da hep öldü."



15 yıldır Ergün Kurt'un yanında çalışan Mehmet Derince ise "Yıllardır yemekleri çok güzel olduğu için burada. Herkes beğeniyor yemeklerini. Ben de yıllardır burada yanındayım. Her şey güzel. Memnun kalıyor gelenlerde başka yere gitmiyor o yüzden" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA