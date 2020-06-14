45 yıldır demire şekil vererek mesleğini yaşatıyor NİĞDE'de, Hüseyin Demirci (59), 45 yıldır örs ve çekiç ile demir döverek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

NİĞDE'de, Hüseyin Demirci (59), 45 yıldır örs ve çekiç ile demir döverek mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 60 metrekarelik iş yerinde henüz 14 yaşındayken babasının yanında demir dövmeye başlayan Demirci, o zamandan bu yana eline aldığı çekici bırakmadı. Ateşin üzerine koyduğu demirleri ısıtan Demirci, "Güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor" dedi.

Merkez Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 60 metrekare iş yerinde henüz 14 yaşındayken babasının yanında demir dövmeye başlayan Hüseyin Demirci, o zamandan bu yana eline aldığı çekici bırakmadan demir dövüyor. Ateşin üzerinde koyduğu demirleri ısıtan Demirci, 45 yıldır hiç usanmadan ve severek yaptığı demircilik mesleğiyle verilen siparişlere göre demire şekil vererek talepleri karşılıyor.

'BU MESLEK GÖNÜL İSTEYEN MESLEKTİR'Küçük yaşta demirciliğe başladığını kaydeden 5 çocuk babası Hüseyin Demirci, artık çırak yetiştiremediklerini vurgulayarak, "45 yıldır bu iş yerinde çekiç ve örs ile demire şekil veriyorum. İş yerimizde genellikle balta, keser ve ziraat makinelerinin parçalarını yapıyorum. Bizim meslek yok olmaya başladığından dolayı çırak yetiştiremiyoruz. Şimdilerde geldiklerinde ilk sordukları haftalık kaç para vereceksin diyorlar. Yani bu demircilik mesleği yok olmaya başladı. Artık çocuklar olsun gençler olsun masa başı iş istiyorlar. Bu meslek gönül isteyen meslektir" diye konuştu. 'DEMİRDEN İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPARIM'Teknolojinin gelişmesiyle mesleğinin değer kaybettiğini anlatan Demirci, şunları söyledi: "Demircilik mesleği güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor. Demirden istediğiniz her şeyi yaparım, istediğiniz demire şekil veririm. Şimdi ki bizim yaptığımız demir ürünlerin hazırları yapılıyor, bu da mesleğimizi bitirdi."

Kaynak: DHA