45 yıldır bisiklet tamir ediyor

27.09.2019 14:42

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Fazıl Türken, babasının aldığı bisikleti tamir ederek başladığı mesleğini 45 yıldır sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türken, 7 yaşındayken babasının aldığı bisikletin parçalarını söküp takarak kendi kendine öğrendiği bisiklet tamiratında, 13 yaşında iyice ustalaştı. Bu yaşlarda motorları söküp takmayı öğrenen Türken, arkadaşları ve çevresindeki tanıdıklarının bozulan bisikletlerini tamir etmeye başladı.

Askerden döndükten sonra bisiklet tamiratını meslek edinen Türken, Çubuk'ta küçük bir dükkan açtı. Yıllardır her sabah erkenden iş yerinin yolunu tutan 58 yaşındaki Türken, mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Çubuk'ta "Bisikletçi Fazıl" olarak tanınan Türken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındayken bozuk bisikletleri onararak mesleğe başladığını söyledi.

Uzun yıllardır bu işi yapmasına rağmen bıkıp usanmadan çalıştığını, işini severek yaptığını dile getiren Türken, "Benim açımdan çok zevkli bir iş. Müşteri bir de 'Allah razı olsun, eline sağlık.' dediğinde çok daha zevkli oluyor." dedi.

Türken, eskiden ilçede 6'nın üzerinde bisiklet tamircisi olduğunu, şimdilerde 3 kişi kaldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eskiden iş daha çoktu. İş yerini sabah 07.30'da açardık ve gece 11.30'da kapatırdık. Böyleyken 3-4 müşteri sırada beklerdi. Şimdi saat 09.00'da açıyoruz, yine müşteri yok. Eskiden ikinci el bisiklet de çok satılırdı. Şimdi yenisini alıyorlar, bir parçası kırıldığında yaptırmıyorlar, kenara koyuveriyorlar. Çok çırak yetiştirdim ama kimse bu mesleği yapmadı. Oğlumun mesleği yapmasını, sürdürmesini istedim, o bile yapmadı. Bundan sonra da çırak yetişmiyor."

Çocukları çok sevdiğini, bu nedenle de onların bisikletlerini çoğu kez ücretsiz tamir ettiğini kaydederek, "Çocukları sevindirmek bana mutluluk veriyor. Çocukların mutluluğunu parayla değişmem. Çocuklar bazen değişmesine gerek olmayan parçaları değiştirmek istiyorlar, ben ailesini arattırıyorum ya da o büyük işleri yapmıyorum. Her yaptığım işte ailelerinin izini olup olmadığını soruyorum." ifadesini kullandı.

Türken, ömrü yettiğince çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türken'in müşterilerinden Mustafa Çetin ise yaklaşık 20 yıldır ustayı tanıdığını ve bisikletini kendisine tamir ettirdiğini belirterek, "Allah'a şükür kendisinden çok memnunum. Paramız olsa da olmasa da işimizi yapıyor. Daha ne isteyelim?" diye konuştu.

Ali Kaptan da çocuğunun bisikletini yaptırmak için Fazıl Türken'e sık sık geldiğini söyledi.

Velican Karaoğlu, 4 yıl önce bisiklet kullanmaya başladığını ifade ederek, "Fazıl amca arada para alıyor, arada 'Canın sağ olsun' diyor. Memnunum, bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA