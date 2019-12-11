45 Yıl sonra madalyalarına kavuştular

11.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:31

İnegöl'de bulunan 40 Kıbrıs Gazisi, Haziran ayında düzenlenen törenle madalya ve beratlarını almıştı. Dün akşam da 27 Kıbrıs Gazisi için madalya töreni düzenlendi. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuştu. 20 Temmuz 1974'te 1. Barış Harekatını gerçekleştiren ve yine 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatını gerçekleştiren kahraman Türk Ordusu içerisinde bulunan Gaziler için İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi işbirliğinde farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Bursa Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi katkılarıyla düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Salı akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Törene protokolün ilgisi de yoğun oldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İnegöl Şubesi üyeleri de aileleriyle birlikte törende hazır bulundu.

"CEPHENİN EN ÖNÜNDE ÇARPIŞARAK SOYDAŞLARIMIZI KURTARDIK"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İnegöl Şubesi Başkanı Selami Seymen, "Bizleri her zaman destekleyen siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 45 yıl sonra yeniden KKTC Milli Mücadele Madalyalarımızı almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan 45 yıl önce, cephenin en önünde omuz omuza çarpışarak oradaki soydaşlarımızı kurtardık, stratejik konumda olan toprakları aldık. Beşparmak dağlarında kahramanlık destanları yazarak al bayrağımızı diktik. 499 tane şehit verdik. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve siz kıymetli gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Programı düzenlememizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEKTEN DOLAYI MUTLU VE GURURLUYUZ"

Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar da harekat sırasında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren gazileri selamlayarak şöyle konuştu: "Türk'ün gücünü tüm dünyaya duyuran sevgili silah arkadaşlarım, Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini sağlayarak yok olmalarını önlemek ve Kıbrıs Adasının megali idea uğrunda Yunanistan'a bağlanmasına mani olmak maksadıyla 20 Temmuz 1974'te 37 bin 500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatına katıldık. Bu harekatta bizlere verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdik ve muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs Gazileri, üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Paraşütle atlayan, helikopterle inen ve denizden çıkartma yapan bu kahramanlar, kısa bir süre içerisinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türk'ünü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Savaş Tarihinde altın bir sayfadır. Biz gözümüzü kırpmadan katıldığımız bu harekâtta atalarımızdan aldığımız feyz ile Türk askerinin savaşlardaki emsalsiz kahramanlığını dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugün Kıbrıs Türk'ü kendi devletinde kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimizi yerine getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Kıbrıs Barış Harekatından 45 yıl sonra bizlere tevcih edilecek milli mücadele madalyalarımızı göğsümüzde bir onur nişanesi olarak gururla taşıyacağız."

"SADECE KIBRIS'I DEĞİL, MİLLETİN GÖNLÜNÜ DE FETHETTİNİZ"

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ise gazilerin aziz milletimizin şanını yücelttiğini ifade ederek; "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele yıllarında fedakarlık ve kahramanlığın bir nişanesi olarak gazilerimize verilmiş olan milli mücadele madalyasını tevcih etmek üzere burada bulunuyoruz. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs adasına havadan ve denizden yapılan çıkarmada günlerce aç ve susuz kaldınız. Bütün zorluklara göğüs gererek kahramanca savaştınız ve bir ulusun kaderini değiştirdiniz. Savaştığınız düşmana dahi merhamet edip imanın insana verdiği haysiyeti tüm dünyaya cesurca gösterdiniz. Aranızda şehit olanlarınız oldu ve siz de bu haklı mücadelenin canlı tanıkları olarak gazi oldunuz. Aziz milletimizin şanını yücelttiniz. Bizler biliyoruz ki siz bu fedakarlıkları gösterirken Türk Milletinin özgürlüğü dışında hiçbir beklentide olmadınız. Sadece Kıbrıs'ı değil, milletin gönlünü de fethettiniz. Türk milletini onurlandıran kahraman gazilerimiz, biz de bugün Aile Çalışa ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza tevdi edilen bu görevi ifa etmekten dolayı onur duyuyoruz. Bu madalya göğsünüzde parladıkça ardınızdan gelen nesiller de bu kahramanlığı asla unutmayacak" diye konuştu.

GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Törende salondaki konuklara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Haziran ayında da benzer bir programın icra edildiğini hatırlatarak "Bu akşam Kıbrıs Gazilerimizin madalyalarını takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Daha önce de bu programın bir benzerini gerçekleştirmiştik. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün vesilesiyle belki madalyalarınızı vereceği ama geçmişteki kahramanlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu uğurda; vatan uğrunda, bayrak uğrunda, millet uğrunda, bağımsızlık uğrunda mücadele veren ve bugün aramızda olmayan şehitlerimizi, ebediyete ulaşan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Her zaman kurumum adına destekçileri olduğumu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

1071'DEN BERİ RAHAT YÜZÜ GÖSTERMEDİLER

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Şükrü Görücü de "Bu topraklar kolay vatan olmadı. Bugün eğer Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, Beşparmak Dağlarına o tankın nasıl çıktığını bir göz önüne almak lazım. O kahraman yolu izi olmayan o tepeye o tankı nasıl çıkardı? Bugün yine Kıbrıs'ta düşmanlarımız boş durmuyor. Bakın bu petrolden dolayı adamlar dün olduğu gibi bugün de etrafımıza çöreklendiler. Ama devletimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz tüm gücümüzle Kıbrıs Türk'ünün arkasındayız. Biz oraya sahip çıkamazsak kendi vatanımızı koruyup kollayamayız. Bu ülke kolay kurulmadı. Biz 1071'de Malazgirt'ten geldiğimiz bin yıldan bu güne bize rahat yüzü göstermediler. Bugün bu ülke bizimse, bu ülkenin hür ve temiz havasını kokluyorsak, bu ülkenin ekmeğini yiyor suyunu içiyorsak bunu borçlu olduğumuz yer geçmişimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunlar sayesinde bu topraklar vatan olmuştur" ifadelerinde bulundu.

MADALYALARINA KAVUŞTULAR

Konuşmaların ardından İnegöl Ertuğrulgazi Derneği halk dansları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, daha sonra tarihi İnegöl Mehteri sahneye çıkarak coşkuyu arttırdı. Marşlarla adeta kahramanlık günlerini yaşatan Mehteran, performansıyla alkış aldı. Kılıç kalkan gösterisinin de yapıldığı programın sonunda ise madalyaların takdimine geçildi. Protokol üyeleri gazilere madalya ve berat belgeleri ile plaketlerini takdim etti. Tören, toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: Bültenler